ДТП с участием трех автомобилей произошло под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием трех транспортных средств произошло под Астраханью, в результате аварии пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"22 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств на ФАД Р-22 (1347-й км, Наримановский район). Пострадавших пятеро, дальнейшая информация уточняется. На месте от МЧС реагирует одна единица техники, четыре человека личного состава", - говорится в сообщении.