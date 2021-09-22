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ДТП с участием трех автомобилей произошло под Астраханью

Пострадали пять человек

АСТРАХАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Массовое ДТП с участием трех транспортных средств произошло под Астраханью, в результате аварии пострадали пять человек, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"22 сентября в оперативную дежурную смену поступило сообщение о ДТП с участием трех транспортных средств на ФАД Р-22 (1347-й км, Наримановский район). Пострадавших пятеро, дальнейшая информация уточняется. На месте от МЧС реагирует одна единица техники, четыре человека личного состава", - говорится в сообщении.

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РоссияАстраханская область
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