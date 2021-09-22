Самолет British Аirways совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за смерти пассажирки

ТАШКЕНТ, 22 сентября./ТАСС/. Самолет British Аirways, выполнявший рейс по маршруту Исламабад - Лондон из-за смерти 83-летней пассажирки совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Ташкента. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации воздушной гавани.

"83-летняя пассажирка рейса Исламабад - Лондон, выполнявшегося авиакомпанией British Аirways, почувствовала себя плохо из-за чего командир корабля принял решение совершить вынужденную посадку в Ташкенте, однако сразу после этого пассажирка скончалась", - сказал представитель аэропорта. По его словам, в настоящее время самолет стоит на запасной стоянке, а пассажиры размещены в зале для транзитных пассажиров.

"Администрации аэропорта пока не известно, когда завершится оформление необходимых в этих случаях документов и самолет вылетит к месту назначения", - добавил представитель аэропорта.