Новосибирский суд закрыл дело на человека, написавшего негативный комментарий о вакцинации

НОВОСИБИРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Искитимский районный суд в Новосибирской области прекратил уголовное дело в отношении жителя региона, написавшего негативный комментарий о вакцинации в социальных сетях. Об этом сообщается во вторник на сайте суда.

"Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан"), <…> прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения", - говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что жителем Новосибирской области в сети был размещен комментарий, содержащий негативное высказывание о вакцинации. В ходе рассмотрения дела суд пришел к выводу, что в распространенном в интернете комментарии, указанном в протоколе об административном правонарушении, высказано личное субъективное мнение пользователя, которое само по себе не образует состав административного правонарушения. Кроме того, умысел на распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации при производстве административного расследования доказан не был, добавили в суде.