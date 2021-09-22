В отношении пятерых таможенников в Приморье возбудили уголовные дела о взяточничестве

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Приморского края возбудили несколько уголовных дел в отношении начальника таможенного поста "Морской порт Славянка" Владивостокской таможни и еще четверых должностных лиц таможни по подозрению в получении взяток, сообщает в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

"По версии следствия, с 1 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года начальник таможенного поста предложил владельцу судна передать ему денежные средства не менее 600 тыс. рублей при проведении таможенного оформления судна, в частности, для организации им поверхностного контроля при таможенном оформлении судна. Владелец судна согласился на предложение и передал денежные средства фигуранту, который распределил их между участниками преступления", - говорится в сообщении.

В ходе расследования первого эпизода следователи выявили преступную схему и другие эпизоды получения взяток, а также совершение мошенничества, в котором подозревается гражданское лицо. Мужчина получал деньги от начальника таможенного поста якобы для передачи денежных средств вышестоящему руководству за покровительство, при этом деньги оставлял себе и распоряжался ими по своему усмотрению.

В зависимости от роли каждого, фигуранты подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки группой лиц в крупном размере), ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Подозреваемые заключены под домашний арест. Преступление выявлено при взаимодействии сотрудников Следственного комитета, УФСБ России по Приморскому краю и Дальневосточного таможенного управления.