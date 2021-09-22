Белорусские пограничники обнаружили на границе с Польшей избитого мигранта

МИНСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии обнаружили на границе с Польшей гражданина Ирака в бессознательном состоянии с признаками физического насилия. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"21 сентября в Свислочском районе пограничный наряд заставы "Тушемля" Гродненской пограничной группы непосредственно на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия. После первичного осмотра медиков выяснилось, что мужчина находится в коме и имеет явные признаки переохлажения. При себе у иностранца обнаружен паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения", - отметили в погранведомстве.

Изучив записи, сделанные в польской карте неотложной медпомощи, 20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам. "Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки", - добавили в комитете. По его данным, мужчину оставили на месте обнаружения, а в дальнейшем польские силовики сопредельной стороны "просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью". В белорусском ГПК сообщили, что пострадавший доставлен в Свислочскую центральную районную больницу. "Гражданин Ирака пришел в сознание, ему оказывается необходимая медпомощь", - отметили в белорусском погранведомстве.

19 сентября на участке белорусско-польской границы в Гродненской области было обнаружена мертвая гражданка Ирака. Пограничниками были зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Белоруссию. Следственный комитет республики устанавливает обстоятельства смерти женщины.