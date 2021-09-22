Гендиректору горнорудной компании в Туве предъявили обвинение в подкупе на 300 тыс. рублей

ТАСС, 22 сентября. Следователи предъявили обвинение в совершении коммерческого подкупа на 300 тыс. рублей генеральному директору горнорудной компании в Туве, сообщает в среду следственное управление СК РФ по республике.

Мужчине предъявлено обвинение по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий (бездействие) в интересах дающего"). По версии следствия, 20 сентября гендиректор получил от исполнителя по ранее заключенному договору по оказанию услуг 300 тыс. рублей за совершение действий в интересах контрагента. Во время получения денег он был задержан сотрудниками полиции и регионального управления ФСБ.

"Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение, следователем в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Главного управления МВД РФ по Туве ТАСС уточнили, что 40-летний генеральный директор получил деньги за подписание финансовых и иных документов по указанному договору с другим коммерческим предприятием.

Ранее со ссылкой на источник ТАСС сообщал о задержании Станислава Горбунова - гендиректора Тувинской горнорудной компании, занимающейся добычей угля в регионе. Компания работает на Каа-Хемском угольном разрезе.