На Алтае возбудили дело после гибели ребенка, надышавшегося газом из баллончика

БАРНАУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после гибели десятилетнего мальчика, который в компании сверстников надышался газом из баллончика в заброшенном здании одного из сел. Об этом в среду сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"По данным следствия, в одном из сел Мамонтовского района пятеро детей в возрасте от 10 до 13 лет приобрели газовый баллончик с бытовым газом в одном из розничных магазинов. При вдыхании паров газа десятилетнему мальчику стало плохо, он упал в помещении заброшенного здания и через некоторое время скончался до приезда врачей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), устанавливаются обстоятельства смерти ребенка. Также следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики, правомерности продажи несовершеннолетним газовых баллончиков.

"Следственное управление по Алтайскому краю вышло с инициативой в местные законодательные органы о принятии закона о запрете розничной продажи несовершеннолетним лицам товаров для личных и бытовых нужд граждан, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект рассмотрен и принят в сентябре текущего года", - подчеркивается в пресс-релизе.