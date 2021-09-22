В Липецке спустя 20 лет раскрыли убийство 14-летней школьницы и ее матери

ТАСС, 22 сентября. Следователи раскрыли уголовное дело о совершенном в 2001 году убийстве 14-летней школьницы и ее матери. Двадцать лет назад женщина и ее дочь пропали без вести, их тела не найдены до сих пор, сообщила пресс-служба следственного управления СК по Липецкой области.

"Завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней школьницы и ее матери, пропавших без вести в мае 2001 года. В совершении особо тяжкого преступления подозревается 56-летний супруг погибшей женщины. Его действия квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, после пропажи женщины и ее дочери в 2001 году было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), спустя год приостановленное из-за невозможности найти виновного, но возобновленное в сентябре 2020 года после детального изучения его материалов. По версии следствия, 6 мая 2001 года мужчина в Липецке в квартире своей 41-летней супруги во время конфликта из-за ревности убил ее несколькими ударами по голове деревянной ножкой от стола, а затем и ее 14-летнюю дочь, ставшую свидетельницей преступления. Как полагает следствие, тела он вывез в лесополосу в районе Липецкого тракторного завода и закопал недалеко от автодороги Липецк - Усмань, а потом заявил о пропаже супруги и ее дочери в полицию.

Как уточняется в сообщении СУ СК по региону, при предъявлении доказательств обвиняемый признался в содеянном, сообщив все детали убийства, и указал примерное место, где закопал тела. Но после того, как тела не смогли найти из-за прохождения в указанном месте газопровода и кабеля высокого напряжения, мужчина заявил о своей непричастности к убийству.

"К его доводам следствие отнеслось критически, расценив их как способ защиты, и опровергло собранными доказательствами, в основе которых показания свидетелей, выводы экспертов, результаты следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Заключение психофизиологического исследования с использованием полиграфа свидетельствует о том, что обвиняемый располагает сведениями о последних минутах жизни супруги и падчерицы. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по региону.