В ДТП в Калужской области пострадали 16 человек

ТАСС, 22 сентября. Шестнадцать человек, по предварительной информации, пострадали в ДТП с участием легковой машины и микроавтобуса утром в Калужской области. Девять из них направлены в больницу в городе Обнинске, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"По состоянию на 09:00 мск в лечебные учреждения направлены 16 человек, из них госпитализированы девять человек. Семь человек проходят медицинский осмотр", - сказали в пресс-службе. У госпитализированных - четырех женщин и пятерых мужчин - диагностированы различные травмы, в том числе ушибы грудной клетки, спины, у одного пострадавшего - перелом плеча. "Движение на автодороге не перекрыто", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС сообщили, что микроавтобус перевозил рабочих.

Микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой автомобиль столкнулись на 91-м км автодороги А-130 Москва - Малоярославец - Рославль в Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. По предварительной информации, водитель легковой машины Chevrolet Niva, двигаясь со стороны Москвы в сторону Калуги, совершил касательное столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.