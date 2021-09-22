Два человека погибли и трое пострадали в ДТП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Авария с участием Toyota Land Cruiser произошла на 40-м км автодороги Уборка - Самарка - Ариадное в Чугуевском районе Приморского края, сообщает в среду пресс-служба УМВД региона. По предварительным данным, погибли двое и пострадали еще три человека.

"Предварительно установлено, что в автомобиле марки Toyota Land Cruiser находились пять человек, двое из них скончались от полученных травм на месте происшествия, трое пострадали. Медики оказывают им неотложную помощь. На место автоаварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа отдела полиции, бригада скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются, однако судя по появившемуся в социальных сетях видео от очевидцев, водитель внедорожника не справился с управлением, из-за чего машина несколько раз перевернулась на дороге.