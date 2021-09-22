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Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

ДТП произошло с участием четырех транспортных средств

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Три легковые машины и грузовик столкнулись на трассе в Подмосковье, пострадали четыре человека. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 06:20 мск на трассе М-2 "Крым" произошло ДТП с участием четырех транспортных средств - трех легковых машин и одного грузового автомобиля. В результате столкновения четыре человека пострадали и обратились за медицинской помощью", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельств происшествия устанавливаются.

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