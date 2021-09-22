В Петербурге задержали дрифтера, устроившего заезд на Исаакиевской площади

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Одного из четырех дрифтеров, устроивших ночные гонки BMW на Исаакиевской площади в Петербурге, удалось задержать сотрудникам ГИБДД. Об этом в среду журналистам рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"Один из участников заезда был установлен: 24-летний неработающий житель Красноярска, управлявший автомобилем BMW М1. Молодой человек был доставлен в отдел ГИБДД Центрального, а затем Адмиралтейского районов, где в отношении него составили в общей сложности 11 административных протоколов за различные нарушения ПДД", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что автомобиль у нарушителя изъят для экспертизы. Полиция считает, что номера на BMW М1 могут быть поддельными. Если это будет доказано, то автовладельцу грозит уголовная ответственность по статье 326 УК РФ ("Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства").

Сотрудники правоохранительных органов добавили, что 18 сентября около часа ночи поступило сообщение от очевидца, который сообщил, что на Исаакиевской площади дрифтуют четыре BMW. Информация поступила под конец заезда, прибывшие на место сотрудники ДПС нарушителей не обнаружили.

Полицейские Адмиралтейского и Центрального районов Петербурга изучили записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксировали многочисленные нарушения ПДД неизвестными лицами. Автомобили игнорировали сигналы светофора, выезжали на полосу встречного движения, не оповещали других участников движения о манёврах, а также передвигались с нарушением правил установки на автомобиле номерных знаков. В настоящий момент полицейские устанавливают личности остальных участников заезда.