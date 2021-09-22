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Более 62 тыс. человек остались без водоснабжения в Воронежской области

Водозабор остановлен из-за аварии в коллекторе

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Все жители города Россоши в Воронежской области, в котором проживают более 62 тыс. человек, остались без водоснабжения из-за остановки городского водозабора. Он остановлен из-за аварии на канализационном коллекторе, сообщил ТАСС дежурный единой дежурной диспетчерской службы Россоши.

"Весь город без воды, остановлен городской водозабор", - сказал он.

Как сообщается на станице администрации Россоши во "ВКонтакте", в среду возникла аварийная ситуация на канализационном коллекторе на улице Горького, из-за аварии остановлен городской водозабор.

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