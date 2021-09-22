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В МВД прокомментировали информацию о задержании вооруженного мужчины в школе в Туринске

Как сообщил руководитель пресс-службы Валерий Горелых, сотрудники правоохранительных органов проводили плановую тренировку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели плановую тренировку по задержанию мужчины с оружием в школе города Туринска Свердловской области. Реальной угрозы в школе не было.

Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании в школе Туринска мужчины, который пронес с собой оружие.

"Ничего криминального в городе не происходит. Это плановая тренировка правоохранительных органов", - сказал Горелых, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о задержании мужчины с ружьем.

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