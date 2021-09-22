На помощника Зеленского совершили покушение

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Покушение было совершено на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Как сообщил в среду депутат от правящей партии "Слуга народа" Евгений Шевченко в своем Telegram-канале, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его шофер.

"Только что вблизи села Лесники [под Киевом] было совершено покушение на советника президента Украины Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", - написал он.

По информации украинского издания "Страна", которое ссылается на свои источники, водитель находится в реанимации в тяжелом состоянии.

МВД Украины проводит спецоперацию по розыску стрелявших в помощника Зеленского, об этом сообщили в Twitter ведомства.