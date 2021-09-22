В Костроме отец троих детей получил общественные работы за оставление их без присмотра

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Суд назначил 160 часов обязательных работ 46-летнему жителю Костромы, который оставил троих детей в квартире без присмотра, в результате чего они чуть не погибли от начавшегося пожара. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Заведомое оставление без помощи лиц, находящихся в опасном для жизни и здоровья состоянии и лишенных возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный был обязан иметь о них заботу и сам поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние"). С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, данных о личности, условий жизни семьи и наличия смягчающих обстоятельств приговором суда осужденному назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, 6 июня мужчина ушел в магазин и запер в квартире своих троих детей в возрасте от двух до десяти лет. При этом он находился в состоянии алкогольного опьянения. Замок в квартире был неисправным, дверь нельзя было открыть изнутри. Мужчина знал, что ранее его трехлетний сын брал и самостоятельно зажигал зажигалки. Отец не принял должных мер, и ребенок поджег диван зажигалкой для газовой плиты, пока родителя не было дома. Дети не могли открыть дверь и выйти из квартиры, старший мальчик открыл окно и стал звать на помощь.

"Из квартиры они были спасены очевидцами, которые смогли спустить детей вниз по водосточной трубе. Тем самым подсудимый, будучи обязанным в соответствии с ч.1 ст.63 Семейного кодекса РФ осуществлять заботу о детях, поставил их в опасное для жизни и здоровья состояние. В ходе следствия и судебного рассмотрения уголовного дела мужчина свою вину в инкриминируемом ему преступлении признал", - уточняется в сообщении.