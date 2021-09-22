Вода сошла с подтопленных из-за дождей территорий в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Вода сошла с подтопленных в результате прохождения дождей накануне территорий в муниципалитетах Краснодарского края, сообщил журналистам начальник центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Павел Иванов.

Накануне по территории края прошли сильные дожди, фиксировали подтопления местности и дорог в Туапсинском районе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре и Сочи. "Были подтоплены низменные участки местности и автомобильных дорог. Для откачки привлекались жилищно-коммунальные службы. В настоящий момент вода сошла. По данным информационных систем, подъемы уровня рек до опасных отметок не наблюдалось", - приводит пресс-служба ГУ МЧС по региону слова Иванова.

Он добавил, что в среду в регионе чрезвычайные ситуации природного характера не ожидается.

Ранее ГУ МЧС России по Краснодарскому краю объявляло штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений до 22 сентября, в крае прогнозировали ливни с грозой и градом, порывы ветра до 20 м/с, возможность формирования смерчей над морем на участке от Анапы до Магри.