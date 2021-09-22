Житель Ростовской области получил тюремный срок за финансирование ИГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября./ТАСС/. Житель Ростовской области, перечисливший деньги человеку, собиравшему их для нужд запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", получил пять лет колонии, сообщили журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Аликберова Салимхана Казбековича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По информации суда, в ноябре 2015 года "подсудимый, находясь в Ростовской области, перевел иному лицу, осуществляющему сбор и аккумулирование денежных средств для нужд запрещенной международной террористической организации "Исламское государство", 1105 рублей", - уточнили в суде.