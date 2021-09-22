Мужчина, застреливший свою бывшую невестку в Москве, рассказал, что хотел лишь напугать ее

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мужчина, застреливший минувшей ночью свою бывшую невестку в столичном районе Перово, рассказал на допросе, что не хотел убивать, а пытался лишь напугать ее, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"В ходе допроса мужчина заявил, что не собирался убивать женщину, а хотел ее лишь припугнуть", - сказал собеседник агентства. По его словам, он стрелял из гладкоствольного карабина "Вепрь-12 "Молот", у него имелось разрешение на хранение и ношение оружия. Он добавил, что у мужчины изъят 41 патрон 12-го калибра.

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября в подъезде жилого дома, расположенного по 2-й Владимирской улице в Москве, мужчина застрелил свою бывшую невестку из-за раздела имущества с его сыном в ходе развода. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).