Тренер по ММА Осия и 5 фигурантов пойдут под суд за убийство директора ТЦ в Подмосковье

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Тренер по смешанным единоборствам (ММА) Владимир Осия и еще пятеро фигурантов предстанут перед судом по уголовному делу о заказном убийстве директора торгового центра в Солнечногорске.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, в зависимости от роли 59-летняя женщина и пятеро мужчин обвиняются в организации убийства, заказном убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов и покушении на незаконный сбыт наркотиков. "Уголовное дело в отношении обвиняемых в ближайшее время будет направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу", - сказала Григорьева.

По версии следствия, женщина в 2019 году решила организовать убийство своего сожителя - директора торгового центра в поселке Поварово Николая Леонова. Она вступила в сговор с сыном, который предложил своим знакомым совершить убийство за деньги. Они согласились и привлекли еще несколько человек. Двое обвиняемых 4 июня 2019 года приехали на мотоцикле к торговому центру и один из них три раза выстрелил в директора ТЦ из пистолета с глушителем. Мужчина скончался на месте. Спустя чуть более двух недель женщина, организовавшая убийство сожителя, была задержана.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Осия и другие фигуранты были задержаны в мае 2020 года после того, как на них были даны показания. В ходе следственных действий у тренера обнаружили три свертка с кокаином массой более 1,8 кг.

Осия является заслуженным тренером России. В 2019 году национальная команда страны по ММА под его руководством выиграла чемпионат мира.