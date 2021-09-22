В аэропорту Волгограда задержали пассажира с чемоданом черной икры

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Оперативники задержали в волгоградском аэропорту пассажира московского рейса с чемоданом черной икры.

"Установлено, что 40-летний житель Москвы на самолете прибыл в Волгоград с целью сбыта черной икры и после выхода из здания аэропорта был задержан оперативниками. В его дорожном чемодане обнаружены 30 пластиковых контейнеров емкостью по 0,5 литра каждый с икрой рыб семейства осетровых", - процитировали в пресс-службе МВД по Волгоградской области официального представителя МВД России Ирину Волк.

Факт незаконного оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

Предполагается, что икра была добыта браконьерами в Хабаровском крае. Специалисты-ихтиологи уже подтвердили, что у задержанного изъята икра амурского осетра, относящегося к особо ценным видам, занесенным в Красную книгу РФ. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.