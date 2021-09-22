В Архангельской области тренер получил условный срок за истязание несовершеннолетних

АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. Котласский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно тренера по боевым искусствам одной из спортивных секций Котласа, признав его виновным в истязании несовершеннолетних воспитанников. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

"Собранные следственными органами СК РФ по Архангельской области и НАО доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора тренеру одной из спортивных секций города Котласа. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание двух и более несовершеннолетних"). Приговором Котласского городского суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с запретом заниматься тренерской деятельностью на один год", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что с августа 2018 по сентябрь 2019 года во время тренировочного процесса по боевым искусствам осужденный систематически наносил удары палками по телу несовершеннолетним воспитанникам, тем самым им были причинены физические и психические страдания.

О применении физической силы со стороны тренера стало известно после того, как бывшие воспитанники рассказали о его методах родителям, а те обратились с заявлением в правоохранительные органы. В ходе допроса обвиняемый не признал свою вину.