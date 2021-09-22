Самолет Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае

ТАСС, 22 сентября. Самолет Ан-26, на борту которого было шесть человек, пропал с радаров в Хабаровском крае.

"В Хабаровском крае во время выполнения полета пропал с радаров самолет Ан-26. На его борту было шесть человек", - сказал ТАСС источник в экстренных службах, добавив, что связи с ним нет. По его словам, самолет выполнял технический полет по проверке средств связи, он принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Эта компания с апреля 2009 года осуществляет круглосуточное дежурство по поисково-спасательному обеспечению полетов в зонах авиационно-космического поиска и спасания Центрального и Приволжского управления Росавиации.

Экипаж не докладывал о неполадках на борту, сообщил источник. "Перед вылетом самолет был исправен, ни о каких неполадках экипаж не докладывал. Взлет прошел в штатном режиме", - сказал он.

Собеседник ТАСС в региональном правительстве рассказал, что вертолет, отправленный на поиски самолета, не смог найти его из-за плохой видимости. "Плохая погода, скорее всего, будут отправлять наземные группы", - сказал он.

В МЧС подтвердили пропажу с радаров самолета. "В 11:45 мск в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение, что в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир, с радаров пропал самолет Ан-26. На борту находился летный состав в количестве шести человек", - сказали в ведомстве. На поиски вылетел вертолет Росавиации, из Хабаровска выдвинулись спасатели Амурского спасцентра. В готовности к вылету находится вертолет Ми-8 МЧС со спасателями. "Поиски осложнены темным временем суток и неблагоприятными метеоусловиями", - добавили в министерстве.

Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа, инцидентов с военными самолетами в регионе не зарегистрировано. "Инцидентов с военными судами в округе нет", - сказали в пресс-службе ВВО. В Хабаровске сейчас дождь и сильный порывистый ветер.