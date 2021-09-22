Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

22 сентября Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

Сообщение поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 18:45 (11:45 мск).

Ан-26 перестал выходить на связь в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир.

На борту находились шесть человек - летчики и технические специалисты. Они облетали взлетно-посадочные полосы аэродрома.

По данным источника, экипаж не докладывал о неполадках на борту, взлет прошел в штатном режиме.

Спасатели не зафиксировали сигнала аварийного радиомаяка самолета.

Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия.

Источник сообщил, что самолет мог столкнуться с сопкой в заповеднике.

Ан-26 выполнял технический полет - он проверял работу наземных систем связи.

Реакция

Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации, а также Ми-8 МЧС России.

Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра.

Как отметили в МЧС, поиски осложняются темным временем суток и непогодой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").

Что известно о самолете