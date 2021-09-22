{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае
Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае
Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае
Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае
Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае
ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
Обновлено 

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

Самолет Ан-26
© Виталий Невар/ТАСС, архив

22 сентября Ан-26 пропал с радаров в Хабаровском крае. ТАСС собрал главное, что известно о произошедшем на данный момент.

Что произошло

  • Сообщение поступило в региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России в 18:45 (11:45 мск). 
  • Ан-26 перестал выходить на связь в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе заповедника Хехцир.
  • На борту находились шесть человек - летчики и технические специалисты. Они облетали взлетно-посадочные полосы аэродрома.
  • По данным источника, экипаж не докладывал о неполадках на борту, взлет прошел в штатном режиме.
  • Спасатели не зафиксировали сигнала аварийного радиомаяка самолета.
  • Среди версий ЧП рассматриваются ошибка пилотирования и погодные условия.
  • Источник сообщил, что самолет мог столкнуться с сопкой в заповеднике.
  • Ан-26 выполнял технический полет - он проверял работу наземных систем связи. 

Реакция

  • Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации, а также Ми-8 МЧС России.
  • Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. 
  • Как отметили в МЧС, поиски осложняются темным временем суток и непогодой.
  • Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц").

Что известно о самолете

  • Борт принадлежит ЗАО "Летные проверки и системы". Эта компания, как сообщается на ее сайте, специализируется на поисково-спасательном обеспечении полетов и выполняет 90% летных проверок на аэродромах России. 
Теги
РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
Непогода под Хабаровском, где пропал самолет Ан-26, сохранится в ближайшие сутки
Неустойчивая погода также сохранится в части центральных районов края
Читать полностью