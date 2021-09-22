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Экс-следователь полиции на Кубани сдался в СК после получения 3 млн рублей взятки

В отношении него возбудили уголовное дело

КРАСНОДАР, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ в Краснодарском крае по материалам УФСБ по региону возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в отношении бывшего следователя СЧ ГУ МВД России по региону, который, по предварительной версии, после получения 3 млн рублей явился в органы СК и сознался в содеянном, сообщили журналистам в региональном управлении СК.

"По материалам, предоставленным УФСБ РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя СЧ ГУ МВД России по краю. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Фигурант встретился с заявителем и получил от него требуемую сумму, после чего с места происшествия скрылся. Между тем, через непродолжительное время подозреваемый самостоятельно явился в органы СК РФ по краю и сознался в совершенном преступлении", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что речь идет о сумме взятки в размере 3 млн рублей. По предварительной версии следствия, подозреваемый, будучи еще сотрудником полиции, вел проверку в отношении гражданина на предмет его причастности к сбыту поддельной табачной продукции и акцизных марок и предложил данному гражданину передать ему денежные средства за то, чтобы он квалифицировал его деяния по более мягкой статье в случае возбуждения уголовного дела.

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