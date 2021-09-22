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ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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Ошибка пилотирования и погодные условия рассматриваются среди версий ЧП с Ан-26

Источник в экстренных службах добавил, что ни о каких нештатных ситуациях экипаж не докладывал

ТАСС, 22 сентября. Ошибка пилотирования и сложные погодные условия пока рассматриваются среди основных версий возможной аварии самолета Ан-26 в Хабаровском крае.

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Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Определенно пока говорить рано, но причиной данного ЧП могли стать сложные погодные условия и ошибка пилотирования в этих условиях. Пока это основные версии", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ни о каких нештатных ситуациях экипаж не докладывал.

Собеседник агентства также сообщил, что сигнал аварийного радиомаяка самолета не зафиксирован.

Теги
РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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