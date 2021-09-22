Пропавший в Хабаровском крае самолет Ан-26 мог столкнуться с сопкой в заповеднике Хехцир

ТАСС, 22 сентября. Самолет Ан-26, пропавший около Хабаровска, мог столкнуться с сопками в заповеднике Хехцир, сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

"Маршрут самолета пролегал над заповедником Хехцир, в котором высота сопок составляет почти 1 000 метров. Самолет мог столкнуться с одной из них", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что среди основных версий предполагаемого крушения самолета рассматриваются ошибка пилотирования и сложные погодные условия, в которых оказался борт.