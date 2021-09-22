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Стрельба в Пермском государственном университете

Бастрыкин навестил пострадавших при стрельбе в Перми

Председатель СК в ходе встречи отметил, что следователи устанавливают не только обстоятельства преступления, но и его причины

ТАСС, 22 сентября. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин навестил в больнице в Перми пострадавших при стрельбе в университете и обсудил с ними превентивные меры в связи с ЧП. Об этом сообщается на сайте СК России.

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Что известно о стрельбе в Пермском государственном университете

"По прибытии Александр Иванович Бастрыкин навестил пострадавших, которые на данный момент проходят лечение в Пермской краевой клинической больнице. Он пообщался с главным врачом Анатолием Владимировичем Касатовым, а также поинтересовался самочувствием пациентов, выразив уверенность в том, что персонал больницы и представители системы здравоохранения принимают все возможные меры для необходимого лечения и реабилитации каждого пострадавшего", - сообщает СК.

Бастрыкин поинтересовался мнением пострадавших о причинах трагедии. Он отметил, что следователи устанавливают не только обстоятельства преступления, но и его причины, поинтересовался мнением пострадавших ребят о произошедшей трагедии и обсудил с ними возможные превентивные меры, которые необходимы во избежание подобного в будущем. Также глава СК обсудил со студентами их видение возможных реформ образования, которые будут направлены на усиление духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Бастрыкин провел встречу и с родственниками пострадавших, ответив на все вопросы и подчеркнув, что ведомство при необходимости окажет требуемую помощь в оперативном решении вопросов реабилитации.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияПермский крайСтрельба в Пермском государственном университете
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