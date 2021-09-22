Число пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Приангарье увеличилось до десяти

ИРКУТСК, 22 сентября. /ТАСС/. Число пострадавших в результате ДТП со школьным автобусом в Иркутской области увеличилось до десяти, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального минздрава.

"Число пострадавших увеличилось до десяти человек, шестеро из них - дети. Четверо госпитализированы, остальные отправлены на амбулаторное лечение", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы правительства Иркутской области, автобус вез школьников на экскурсию в музей драматурга Александра Вампилова в поселок Кутулик. По данным ГИБДД, в салоне находились 18 детей и трое сопровождающих.

В среду на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" в Иркутской области школьный автобус столкнулся с автомобилем УАЗ. Автобус перевернулся. Изначально сообщалось о четырех пострадавших, которые были госпитализированы. Это трое взрослых и один ребенок. Из них один человек (женщина) находится в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.