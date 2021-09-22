Ограбившие ювелирный магазин в Ижевске получили по шесть лет колонии строгого режима

ТАСС, 22 сентября. Трое мужчин, ограбившие ювелирный магазин в Ижевске, приговорены к шести годам и шести годам и одному месяцу в колонии строгого режима, сообщает в среду объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

"Вступил в силу приговор Первомайского районного суда Ижевска в отношении 39-летнего, 40-летнего и 42-летнего граждан Российской Федерации, уроженцев Чеченской Республики и Северной Осетии, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ - разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия. <…> Суд, учитывая все обстоятельства по делу, данные о личности виновных назначил наказание в виде лишения свободы на срок одному 6 лет, другому - 6 лет и третьему 6 лет 1 месяц с отбыванием наказания каждому в исправительной колонии строгого режима", - сказано в сообщении.

Установлено, что мужчины заранее спланировали нападение на магазин. Они подъехали к нему на автомобиле, убедились в отсутствии на улице свидетелей и очевидцев, зашли в помещение. Один из подсудимых избил охранника, после чего тот потерял сознание. Угрожая продавцу, грабители разбили молотком витрины и похитили ювелирные изделия на 16 млн рублей. Позднее их задержали между Нижним Новгородом и Владимиром.

Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью и заявили, что в содеянном раскаиваются. Они также извинились перед потерпевшим, который заявил исковые требования о возмещении морального вреда в размере 400 тыс. рублей. Суд их удовлетворил частично - в размере 100 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что нападение на ювелирный магазин произошло весной 2021 года.