Пропавший у Хабаровска самолет Ан-26 проверял системы навигационного радионаблюдения

ТАСС, 22 сентября. Самолет Ан-26, пропавший с радаров у Хабаровска, проверял системы навигационного радионаблюдения, он должен был вернуться в хабаровский аэропорт в 12:10 мск.

Что известно о потере связи с Ан-26 в Хабаровском крае

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки - 19:10 (12:10 мск). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось", - сказали в прокуратуре.

Эксплуатант самолета - ЗАО "Летные проверки и системы".

По предварительным данным, на борту находились шесть членов экипажа. По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе Большехехцирского заповедника.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело. Начаты поиски самолета.