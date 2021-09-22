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ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае

Пропавший у Хабаровска самолет Ан-26 проверял системы навигационного радионаблюдения

Борт должен был вернуться в аэропорт Хабаровска в 12:10 мск

ТАСС, 22 сентября. Самолет Ан-26, пропавший с радаров у Хабаровска, проверял системы навигационного радионаблюдения, он должен был вернуться в хабаровский аэропорт в 12:10 мск.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"22 сентября судно выполняло рейс с целью облета систем навигационного радионаблюдения в Хабаровском крае. Запланированное время посадки - 19:10 (12:10 мск). Судно в аэропорт Хабаровска не вернулось", - сказали в прокуратуре.

Эксплуатант самолета - ЗАО "Летные проверки и системы".

По предварительным данным, на борту находились шесть членов экипажа. По данным МЧС, самолет пропал с радаров в 38 км от аэропорта Хабаровска, по предварительным данным, в районе Большехехцирского заповедника.

По факту пропажи возбуждено уголовное дело. Начаты поиски самолета.

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РоссияХабаровский крайЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
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