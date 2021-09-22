В Ленобласти 76-летнего тренера подозревают в педофилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении тренера по тхэквондо в Ленобласти, которого подозревают в совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении нескольких девочек в возрасте от восьми до 10 лет. Об этом сообщили в среду в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области.

"Следственным отделом по городу Выборгу следственного управления СК РФ по Ленинградской области в отношении 76-летнего тренера по восточным единоборствам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)",- говорится в сообщении.

Следователям удалось установить, что несколько лет назад на территории детского оздоровительного лагеря в Выборгском районе Ленинградской области мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти также отметили, что преступника удалось задержать 22 сентября в Петербурге по месту жительства в доме на набережной Обводного канала. Ранее в следственные органы обратилась жительница Выборга, мать 9-летней девочки, поскольку заметила, что ее дочь стала вести себя замкнуто. Позже ребенок рассказал, что летом, находясь в детском лагере в Выборгском районе Ленинградской области, она подверглась домогательствам со стороны спортивного тренера. Сотрудники уголовного розыска оперативно установили его личность, им оказался 76-летний житель Петербурга, работающий тренером по тхэквондо в одной из школ Кировского района города.

В правоохранительных органах предполагают, что девочка могла оказаться не единственной жертвой злоумышленника. В период с 2016 по 2017 год домогательствам подверглись как минимум еще три девочки в возрасте от восьми до 10 лет.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.