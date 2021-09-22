Начальника колонии в Адыгее подозревают в превышении полномочий и краже денег заключенного

МАЙКОП, 22 сентября. /ТАСС/. Начальник одной из исправительных колоний в Адыгее подозревается в превышении должностных полномочий и совершении кражи электронных денежных средств. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Адыгея в отношении начальника ФКУ "Исправительная колония №1 УФСИН по Республике Адыгея" возбуждено два уголовных дела. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и совершении кражи электронных денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ). Уголовные дела возбуждены по материалам, поступившим из УФСБ России по республике", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый 22 июля в ходе проведения досмотра помещения общежития для отбывающих наказание лиц обнаружил мобильный телефон, находящийся в незаконном пользовании одного из осужденных. В нарушение установленного порядка изъятия запрещенных предметов не был составлен акт об изъятии запрещенного предмета: мобильный телефон начальник колонии присвоил себе. Позднее подозреваемый обнаружил находящиеся на электронном кошельке мобильного приложения денежные средства и осуществил их перевод с электронного кошелька на счет своего абонентского номера мобильного телефона.

Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.