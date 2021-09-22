СМИ: высота потока лавы из вулкана на Канарах достигает 12 м

МАДРИД, 22 сентября. /ТАСС/. Высота лавового потока из извергающегося вулкана на острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) достигает 12 метров. Об этом сообщил в среду телеканал 24 Oras.

Сейчас раскаленная вулканическая масса движется со средней скоростью 200 м в час в сторону океана. В настоящий момент лаву, которая уже разрушила около 300 домов на своем пути, отделяют от побережья около 2 км.

19 сентября на Пальме началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Из соображений безопасности были эвакуированы около 6 тыс. человек.

Пока никто не пострадал. Сейчас власти ожидают, когда потоки лавы достигнут побережья Пальмы. Контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать сильные взрывы и выбросы вредных газов.

На кадрах, которые показывают местные телеканалы, можно увидеть, как потоки лавы медленно продвигаются в сторону океана, сметая все на своем пути: дома, машины, целые деревья. Из кратера вулкана поднимается большой столб дыма. Власти призвали жителей острова не приближаться к месту извержения. Как рассказали корр. ТАСС очевидцы происходящего, на крышах домов уже оседает пепел.

Последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.