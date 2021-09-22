{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Красноярском задержали учащегося техникума, готовившего убийство однокурсников

У него изъяли патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство и несколько ножей, сообщил источник

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Учащийся одного из учебных заведений, планировавший убийство однокурсников из-за конфликта с ними, задержан в Красноярском крае. Изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его данным, ранее в учебном заведении произошел конфликт, после чего молодой человек задумал отомстить троим обидчикам.

"В ходе проведения осмотра по месту жительства подозреваемого сотрудниками обнаружены и изъяты патроны к аэрозольному устройству, самодельное пусковое устройство, несколько ножей, которые подозреваемый планировал использовать в качестве орудия совершения убийств. В настоящее время молодой человек задержан, все материалы переданы в следственные органы", - сообщил собеседник агентства.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

По данным местных СМИ, речь идет об учащемся Южного аграрного техникума.

Теги
РоссияКрасноярский край
ЧП с самолетом Ан-26 в Хабаровском крае
Поиск пропавшего под Хабаровском самолета Ан-26 приостанавливать на ночь не будут
Читать полностью