Тобольский экс-депутат получил условный срок по делу о наезде на полицейского

ТЮМЕНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший депутат Тобольской городской думы Сергей Вакарин осужден на 1 год и 10 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком за причинение травм инспектору ДПС в июле этого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Тюменского областного суда.

"Признать виновным в применении насилия, неопасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1. ст. 318 ч. УК РФ). Экс-депутата лишили свободы сроком на один год и десять месяцев. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание ему предстоит отбывать условно с испытательным сроком два года и восемь месяцев", - указано в сообщении суда.

По данным следствия, 13 июля 2021 года возле Тобольска наряд сотрудников ГИБДД остановил подозреваемого, управлявшего автомобилем "Мерседес". Вакарин нарушил ПДД, когда пересек сплошную линию разметки, он многократно выезжал на полосу встречного движения, а также совершил попытку скрыться от экипажа ГИБДД. Кроме того, экс-депутат не подчинился законным требованиям инспектора выйти из машины и без предупреждения начал движение. Инспектор ДПС попытался его остановить и получил телесные повреждения, а нарушитель скрылся с места.