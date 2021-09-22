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В Воронежской области полностью восстановили водоснабжение аварии

Из-за аварии без воды остались более 62 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Подача воды возобновлена в полном объеме в городе Россоши под Воронежем, где из-за аварии с утра среды без водоснабжения оставались более 62 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы Россоши.

"Водоснабжение у всех жителей восстановлено, городской водозабор включили", - сказал он.

По данным собеседника агентства, продолжаются работы на канализационном коллекторе, из-за аварии на котором останавливали подачу воды.

В среду утром все жители города Россоши в Воронежской области, в котором проживают более 62 тыс. человек, остались без водоснабжения из-за остановки городского водозабора. Он был остановлен из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Горького, где произошел провал под временной наземной канализацией, проложенной в августе. В настоящее время ведутся работы по продлению наземного трубопровода, чтобы организовать временный отвод стоков.

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