В Воронежской области полностью восстановили водоснабжение аварии

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Подача воды возобновлена в полном объеме в городе Россоши под Воронежем, где из-за аварии с утра среды без водоснабжения оставались более 62 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС оперативный дежурный единой дежурной диспетчерской службы Россоши.

"Водоснабжение у всех жителей восстановлено, городской водозабор включили", - сказал он.

По данным собеседника агентства, продолжаются работы на канализационном коллекторе, из-за аварии на котором останавливали подачу воды.

В среду утром все жители города Россоши в Воронежской области, в котором проживают более 62 тыс. человек, остались без водоснабжения из-за остановки городского водозабора. Он был остановлен из-за аварии на канализационном коллекторе на улице Горького, где произошел провал под временной наземной канализацией, проложенной в августе. В настоящее время ведутся работы по продлению наземного трубопровода, чтобы организовать временный отвод стоков.