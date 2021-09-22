Мэру Орла предъявили обвинение по делу о злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 22 сентября. Следствие предъявило обвинение мэру Орла Юрию Парахину по делу о злоупотреблении полномочиями. В отношении Парахина избрана мера в виде подписки о невыезде, сообщила в среду прокуратура региона.

В мае 2021 года следователи возбудили уголовное дело в отношении мэра Орла Юрия Парахина из-за халатности при строительстве дороги в Орловском районе в 2018 году. Как отмечал Парахин, комментируя расследование дела, при составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц.

"При координирующей роли прокуратуры бывшему главе Орловского района, в настоящее время занимающему должность мэра Орла, Юрию Парахину следствием предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

В отношении Парахина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как отметили в прокуратуре региона, уголовное дело находится на завершающей стадии расследования. Также продолжается проверка в связи с признаками дробления бизнеса организациями, аффилированными Парахину.