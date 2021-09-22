Суд признал законным приговор Эдварду Билу

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным приговор блогеру Эдварду Билу (настоящее имя - Эдуард Биль), спровоцировавшему массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы в апреле. Об этом ТАСС сообщил адвокат осужденного Сергей Жорин.

"Суд отклонил жалобы всех сторон и признал приговор в отношении нашего подзащитного законным. Решение первой инстанции вступило в силу", - сказал собеседник агентства.

Ранее Пресненский суд Москвы назначил блогеру два года ограничения свободы и лишил его водительских прав сроком на три года. Как рассказал Жорин, в ходе рассмотрения апелляционной жалобы и апелляционного представления в Мосгорсуде потерпевшие и сам осужденный выступили против отмены приговора, на котором настаивала прокуратура. По словам защитника, Бил "впервые встретился с потерпевшей в суде и принес ей еще раз извинения". "Нас устраивает этот вариант", - резюмировал юрист, комментируя агентству результат сегодняшнего заседания в Мосгорсуде.