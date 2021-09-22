Глава поселения в ХМАО, ставшая фигурантом уголовных дел, отстранена от должности

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 22 сентября. /ТАСС/. Сургутский районный суд по ходатайству следствия отстранил от должности главу городского поселения Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа, в отношении которой было возбуждено несколько уголовных дел. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

С момента возбуждения уголовных дел до настоящего времени подозреваемая оставалась главой поселения Белый Яр и исполняла свои обязанности. "Сегодня суд отстранил по ходатайству следователя [главу поселения Белый Яр]. <…> [продолжается] расследование уголовных дел в отношении нее", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ТАСС, в январе 2021 года следователи возбудили третье уголовное дело в отношении главы городского поселения Белый Яр, по которому она подозревается в халатности из-за длительного непризнания аварийным многоквартирного жилого дома с износом свыше 70%. По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в 2006 году один из домов в поселении был признан непригодным для проживания, но администрация не спешила признавать дом аварийным, в результате граждане проживали в жилых помещениях, не отвечающих требованиям жилищного законодательства. В сентябре 2019 года главе поселения стало известно о том, что общий износ здания дома составляет свыше 70% и проживание в нем представляет опасность для жизни и здоровья граждан. Дом был признан аварийным только в декабре 2020 года, после того как суд удовлетворил иск прокуратуры.

По данным регионального управления СК РФ, в сентябре 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Белого Яра по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). По версии следствия, подозреваемая с октября 2019 года по июнь 2020-го выделила муниципальное жилье на условиях служебного найма 17 лицам, не имеющим в соответствии с положением местной программы права на улучшение жилищных условий. Как пояснял ТАСС источник в силовых структурах региона, подозреваемая предоставила жилье муниципальным служащим.

В январе 2021 года в отношении главы Белого Яра было возбуждено второе уголовное дело по ч. 2 ст. 169 УК РФ ("Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, причинившее крупный ущерб") и ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления"). По версии следствия, она ввела в поселении режим ЧС, чтобы предприниматель не мог ремонтировать дорогу в рамках заключенного муниципального контракта на сумму более 21 млн рублей.