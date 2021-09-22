КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Вахитовский суд Казани продлил арест личного помощника организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"Шакирову продлен срок содержания под стражей до 28 ноября", - сообщили в суде.

Его задержали еще 7 сентября и арестовали до 28 сентября. Как ранее сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанный являлся личным помощником организатора компании, который позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюты от граждан и агитировал их вкладывать деньги в сомнительную схему.

Одним из первых задержанных по делу Finiko стал сооснователь финансовой пирамиды Кирилл Доронин. Его задержали 30 июля, в настоящее время он находится в СИЗО. 31 августа Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал еще трех сооснователей Finiko: Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича. Всем четверым грозит до 10 лет заключения.

Надзорное ведомство установило, что с августа 2019 по декабрь 2020 года сооснователи Finiko привлекали деньги в финансовую организацию "под предлогом высокоэффективного их использования путем инвестирования в фондовые рынки, криптовалюту и на иных торговых площадках". Клиентам гарантировали доход до 25% в месяц. Злоумышленники неправомерно привлекли не менее 80 млн рублей. Деньги распределялись между вкладчиками по принципам финансовой пирамиды.

В июле появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои средства из личного кабинета, а аккаунты пользователей оказались недоступны.