После отравления трех взрослых и ребенка на турбазе в Воронеже возбудили дело

ВОРОНЕЖ, 22 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили по факту отравления трех взрослых и малолетнего ребенка на турбазе в Воронеже уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Воронежской области.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточняется в сообщении, 19 августа 2021 года на одной из турбаз Воронежа несколько отдыхающих, в том числе мальчик в возрасте 1 год и 3 месяца, почувствовали недомогание после завтрака в кафе на территории места отдыха, после чего трое взрослых и ребенок были госпитализированы в больницу, где у них выявили сальмонеллез. "По результатам проведенной специалистами территориального управления Роспотребнадзора экспертизы выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания, что создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.

Ранее сообщалось, что по факту отравления людей на турбазе Воронежа управление СК по региону и прокуратура проводят проверку.