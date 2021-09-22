Суд в Адыгее оставил в силе приговор экс-заммэра Майкопа, осужденному на 12 лет колонии

МАЙКОП, 22 сентября. /ТАСС/. Суд апелляционной инстанции в Адыгее не стал смягчить приговор бывшему заместителю главы администрации Майкопа Михаилу Галушко, приговоренному в марте этого года Майкопским городским судом к 12 годам колонии строгого режима за получение взяток и превышение должностных полномочий. Приговор вступил в законную силу, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры республики.

"По результатам рассмотрения судом апелляционной инстанции вступил в законную силу приговор Майкопского городского суда по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главы Майкопа. Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 10 лет", - говорится в сообщении.

Бывший заместитель главы администрации Майкопа был признан виновным по п. "б", "в" ч. 5 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере"), ч. 6 ст. 290 ("Получение должностным лицом взятки, совершенное с вымогательством взятки в особо крупном размере"), ч. 1 ст. 286 ("Превышение должностных полномочий") УК РФ. Бывший чиновник обжаловал приговор, попросив смягчить наказание.

В суде установлено, что в 2018 году заместитель главы Майкопа под угрозой воспрепятствования своевременной приемке и оплате товаров и услуг по муниципальным контрактам между администрацией города и обществами с ограниченной ответственностью неоднократно получал от их руководителей взятки на общую сумму более 400 тыс. рублей.

Галушко курировал в администрации Майкопа блок ЖКХ и благоустройства, а также связанные с этой сферой муниципальные предприятия: "Майкопские тепловые сети", "Майкопводоканал", "Майкопское троллейбусное управление" и ряд других.