{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении Ивана Белозерцева

Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-сенатору Борису Шпигелю

Борис Шпигель останется под стражей до 20 ноября

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал законным решение продлить арест экс-сенатору и бизнесмену Борису Шпигелю по делу о взятке бывшему главе Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобы Шпигеля на постановления Басманного районного суда Москвы о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей. Он остается под стражей до 20 ноября", - сказали в пресс-службе.

По данным СК, с января по сентябрь 2020 года экс-глава Пензенской области Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей.

Теги
РоссияДело в отношении Ивана Белозерцева
После отравления трех взрослых и ребенка на турбазе в Воронеже возбудили дело
Расследование ведется по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"
Читать полностью