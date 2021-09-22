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В Москве водитель из-за телефона проехал на красный свет и сбил ребенка на самокате

Мальчика госпитализировали с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Водитель, проехав на красный свет в Москве, сбил ребенка, который с мамой переходил дорогу на самокате. По словам нарушителя, он отвлекся на телефон, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На улице Раменки у дома 3 водитель автомобиля "Форд" совершил наезд на 9-летнего мальчика, который в сопровождении мамы пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сказали в пресс-службе. - Предварительно со слов водителя, он отвлекся на телефон".

В ГИБДД добавили, что мальчик госпитализирован, у него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

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