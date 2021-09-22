Россиянина приговорили к двум годам колонии за финансирование терроризма

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил к двум годам колонии россиянина Ибрагима Толешова, пересылавшего деньги участнику террористической организации, действующей в Сирии. Об этом в среду сообщается на сайте Следственного комитета России.

"Судом Толешову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Уточняется, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.1 УК РФ ("Финансирование терроризма").

Суд установил, что в 2014-2017 годах мужчина, находясь в Сургуте и Новом Уренгое, по просьбе жителя Дагестана, участвующего в деятельности на территории Сирии запрещенной в РФ террористической организации, осуществлял переводы денег на банковские карты.

В отношении жителя Дагестана, по просьбе которого Толешов осуществлял переводы, следствием возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и ч. 4 ст. 205.1 УК РФ ("Организация финансирования терроризма").