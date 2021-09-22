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В Екатеринбурге задержали уроженцев Центральной Азии, склонявших мигрантов к терроризму

Возбудили уголовные дела, все фигуранты задержаны
© ЦОС ФСБ России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге группы уроженцев Центральной Азии, поддерживавших связи с террористами на Ближнем Востоке и склонявших трудовых мигрантов к террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, поступившем в ТАСС.

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"Федеральной службой безопасности в Екатеринбурге пресечена деятельность религиозно-экстремистской ячейки, состоящей из уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. Установлено, что члены преступной группы причастны к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности в Российской Федерации", - сообщили в ФСБ.

В ЦОС подчеркнули, что в ходе обысков изъяты вещественные доказательства, которые "подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории Российской Федерации преступлений террористического характера".

В ФСБ сообщили, что возбуждены уголовные дела, в рамках которых все фигуранты задержаны. "Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются", - добавили в спецслужбе.

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