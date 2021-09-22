В Дагестане задержали владельца гостиницы, в которой произошел пожар

МАХАЧКАЛА, 22 сентября. /ТАСС/. Владелец гостиницы в дагестанском городе Хасавюрте, где во вторник при пожаре погибли два человека, задержан, сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

"В ходе расследования уголовного дела задержан владелец гостиницы", - говорится в сообщении ведомства.

В результате пожара в гостинице погибли два человека, еще шесть человек с ожогами и травмами различной степени тяжести госпитализированы, впоследствии в больнице скончался еще один пострадавший. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).