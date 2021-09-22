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Суд Казани арестовал главу ФСС по Татарстане за взятку на 2,4 млн рублей

Павла Лоханова заключили под стражу на два месяца
Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану Павел Лоханов Аделя Зиатдинова/ТАСС
Описание
Руководитель регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану Павел Лоханов
© Аделя Зиатдинова/ТАСС

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани арестовал до 21 ноября 2021 года руководителя регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Лоханова Павла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия на два месяца, то есть до 21 ноября 2021 года", - сообщил судья.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, так как он может скрыться от следствия или влиять на ход расследования дела путем уничтожения материалов, имеющих отношение к расследованию и повлиять на свидетелей. Адвокат просил отказать в ходатайстве следствия и избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения: домашний арест или подписку о невыезде. Адвокат аргументировал это наличием на попечении у Лоханова пяти малолетних детей и престарелых родителей.

Сам обвиняемый причастность к преступлению не признал.

Лоханов обвиняется в получении взятки в размере 2,4 млн рублей от руководителя частной организации, занимающейся торговлей оптовой фармацевтической продукцией, для "урегулирования конфликта" с арбитражным судом.

Подробности дела

По версии следствия, 30 октября 2020 года между отделением ФСС по Татарстану и фирмой ООО "РСС Мед" был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. Сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения фирмой условий контракта, в связи с чем к ней были применены санкции, подано исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана. Далее руководитель этой фирмы предложил Лоханову решить вопрос с судом за "вознаграждение", что и было сделано.

10 сентября 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан с частной фирмы взыскан штраф в размере порядка 100 тыс. рублей. Утром 21 сентября 2021 года руководитель регионального отделения получил от руководителя фирмы 2,4 млн рублей за содействие и необжалование в дальнейшем решения суда.

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