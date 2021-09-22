Суд Казани арестовал главу ФСС по Татарстане за взятку на 2,4 млн рублей

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани арестовал до 21 ноября 2021 года руководителя регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС) по Татарстану за получение взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Лоханова Павла Николаевича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок следствия на два месяца, то есть до 21 ноября 2021 года", - сообщил судья.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого, так как он может скрыться от следствия или влиять на ход расследования дела путем уничтожения материалов, имеющих отношение к расследованию и повлиять на свидетелей. Адвокат просил отказать в ходатайстве следствия и избрать его подзащитному более мягкую меру пресечения: домашний арест или подписку о невыезде. Адвокат аргументировал это наличием на попечении у Лоханова пяти малолетних детей и престарелых родителей.

Сам обвиняемый причастность к преступлению не признал.

Лоханов обвиняется в получении взятки в размере 2,4 млн рублей от руководителя частной организации, занимающейся торговлей оптовой фармацевтической продукцией, для "урегулирования конфликта" с арбитражным судом.

Подробности дела

По версии следствия, 30 октября 2020 года между отделением ФСС по Татарстану и фирмой ООО "РСС Мед" был заключен контракт на поставку специальных средств реабилитации для инвалидов на сумму более 56 млн рублей. Сотрудниками фонда были выявлены существенные нарушения фирмой условий контракта, в связи с чем к ней были применены санкции, подано исковое заявление в Арбитражный суд Татарстана. Далее руководитель этой фирмы предложил Лоханову решить вопрос с судом за "вознаграждение", что и было сделано.

10 сентября 2021 года Арбитражным судом Республики Татарстан с частной фирмы взыскан штраф в размере порядка 100 тыс. рублей. Утром 21 сентября 2021 года руководитель регионального отделения получил от руководителя фирмы 2,4 млн рублей за содействие и необжалование в дальнейшем решения суда.