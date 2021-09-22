Ректор Пермского госуниверситета рассказал об отсутствии претензий к ЧОПу до стрельбы

ПЕРМЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Претензий к работе частного охранного предприятия (ЧОП) у руководства Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) до инцидента со стрельбой не было. Об этом рассказал ректор вуза Дмитрий Красильников на встрече с журналистами.

"Претензий со стороны вуза [к ЧОП] не было. Что касается нынешней ситуации - мы услышим от Следственного комитета", - ответил ректор, добавив, что договор действует до конца января 2022 года.

При этом ректор считает, что произошедшее требует кардинальной переработки системы безопасности и, возможно, изменений в федеральное законодательство.

По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек, семь человек транспортированы в Москву, еще 11 находятся в стабильном состоянии.